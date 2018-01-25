Более 1,5 млрд рублей выделят на развитие пензенского агрокомплекса

Данные о поддержке развития предприятий агрокомплекса Пензенской области обнародовало региональное министерство сельского хозяйства. Уже в феврале отрасли растениеводства получат 215 млн рублей. На программу поддержки молочного скотоводства будет выделено 50 млн рублей, программа поддержки производства яиц будет увеличена до 11 млн рублей.

Как уточняет ИА «Пенза-пресс», всего на 2018 год лимит федеральных средств на поддержку агрокомплекса области по всем направлениям составит 1,7 млрд рублей. В министерстве отметили, что все действовавшие ранее направления помощи аграриям будут сохранены. Объемы средств поддержки малых форм хозяйствования с помощью грантов будут увеличены.

В начале 2018 года стало известно о том, что Минсельхоз РФ простимулирует предприятия по оленеводству и грибоводству. В постановлении правительства говорится, что государство готово возместить часть средств, потраченных на строительство и реконструкцию объектов АПК.