Дети попали в больницу с отравлением из школы-интерната в Подмосковье
С подозрением на ротавирусную инфекцию девять детей госпитализированы в Электростали Московской области. В больницу попали воспитанники школы-интерната № 1 для детей с ограниченными возможностями здоровья, об этом сообщает ТАСС.
Госпитализированные дети находятся в удовлетворительном состоянии, их доставили в 5:00 в четверг, 25 января.
«Врачи предполагают, что это ротавирусная инфекция», — сообщает агентство.
Ранее сообщалось, что прокуратура проводит проверку по факту заболевания детей в Ульяновске, уголовное дело возбудили после массового отравления детей в школе под Мурманском.