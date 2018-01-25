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Дети попали в больницу с отравлением из школы-интерната в Подмосковье

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Фото: РИА Новости/Кирилл Шипицин
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С подозрением на ротавирусную инфекцию девять детей госпитализированы в Электростали Московской области. В больницу попали воспитанники школы-интерната № 1 для детей с ограниченными возможностями здоровья, об этом сообщает ТАСС.

Госпитализированные дети находятся в удовлетворительном состоянии, их доставили в 5:00 в четверг, 25 января.

«Врачи предполагают, что это ротавирусная инфекция», — сообщает агентство.

Ранее сообщалось, что прокуратура проводит проверку по факту заболевания детей в Ульяновске, уголовное дело возбудили после массового отравления детей в школе под Мурманском.

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