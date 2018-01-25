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Светофоры отключаются в Красноярске из-за морозов

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Перебои в работе светофоров из-за длительных морозов наблюдаются в Красноярске. Об этом жителей предупреждают сотрудники Госавтоинспекции краевого центра.

По информации ведомства, в условиях минусовых температур повышается риск поломки светофоров, так как на внутренних деталях устройства из-за образования конденсата происходит замерзание контроллера, благодаря которому осуществляется основное управление сигналами регулирования, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

В результате замерзания контроллера светофор может полностью отключиться или работать с перебоями. Сотрудники ГИБДД призывают автолюбителей в таких случаях обращать внимание на дорожно-знаковую информацию.

При полном отключении светофоров водителям необходимо пользоваться правилами, которые существуют для нерегулируемых перекрестков, то есть пользоваться знаками приоритета. Если они отсутствуют, то автолюбителям напоминают о правиле «правой руки».

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