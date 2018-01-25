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Названы объекты реализации в Енисейской особой экономической зоне

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Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс назвал объекты для реализации в будущей Енисейской особой экономической зоне.

Временный глава предложил организовать на базе Нижнего Приангарья производство сурьмы. Для того чтобы данный проект нормально функционировал, потребуется построить мост в Высокогорном районе, который сможет обеспечить постоянное транспортное сообщение. Стоимость строительства такого моста уже подсчитали — она составит порядка 7 млрд рублей, сообщило Сибирское агентство новостей.

Также в стадии разработки находится строительство железнодорожного отрезка сообщения Кызыл — Курагино. Этот отрезок сможет соединить территории Красноярского края и Тывы и через некоторое время сможет выйти в Китайскую Народную Республику.

Александр Усс сказал о создании Технологической долины и о предприятиях сельского хозяйства, которые будут объединены в большой комплекс на территории особой экономической зоны.

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