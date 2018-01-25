Тигр забрал собаку из села в Уссурийском городском округе

Домашняя собака стала жертвой тигра, который регулярно посещает села Богатырка Уссурийского городского округа. О происшествии рассказал местный жители.

Жители села рассказали, что на территорию населенного пункта довольно часто захаживает тигр. В последний из визитов жертвой его нападения стала домашняя собака, сообщает ИА UssurMedia.

При этом многие граждане уверены, что отчасти в пристальном внимании тигра к их селу они виноваты сами, так как часто выбрасывают в районе ручья останки кроликов для птиц. Там же были замечены и следы хищника.

А вот с другой стороны села, где местные жители разводят овец, часто можно заметить следы волков. Замечали тигра и на Пуциловском водохранилище недалеко от села. По словам начальника Пуциловской территории Андрея Пучков, это не редкость и дикие звери сюда приходят часто.