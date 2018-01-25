Прямой эфир

Тигр забрал собаку из села в Уссурийском городском округе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Домашняя собака стала жертвой тигра, который регулярно посещает села Богатырка Уссурийского городского округа. О происшествии рассказал местный жители.

Жители села рассказали, что на территорию населенного пункта довольно часто захаживает тигр. В последний из визитов жертвой его нападения стала домашняя собака, сообщает ИА UssurMedia.

При этом многие граждане уверены, что отчасти в пристальном внимании тигра к их селу они виноваты сами, так как часто выбрасывают в районе ручья останки кроликов для птиц. Там же были замечены и следы хищника.

А вот с другой стороны села, где местные жители разводят овец, часто можно заметить следы волков. Замечали тигра и на Пуциловском водохранилище недалеко от села. По словам начальника Пуциловской территории Андрея Пучков, это не редкость и дикие звери сюда приходят часто.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Хабаровские охотоведы снегоходами отгоняют тигра от села Сита
Тигрица утаскивает собак из села в Уссурийском округе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017