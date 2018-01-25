Службы ЖКХ накажут за «пруд» с лодками в подвале дома в Петербурге

Жилищная инспекция Санкт-Петербурга завершила проверку по факту затопления подвала многоэтажного дома на 9-й Советской улице. По ее результатам в отношении ООО «Жилкомсервис № 3 Центрального района» открыто административное производство. Статья — «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии». Собственники обвиняются по статье «Нарушение правил пользования жилыми помещениями».

Кроме того, как сообщает телеканал «78», главе Центрального района вынесено представление, а управляющую организацию обязали разработать проектную документацию для приведения подвала в исходное состояние.

Как сообщал портал iz.ru 22 января, в интернете появился ролик под названием «Фарватер в подвале дома». Автор видео — жительница многоэтажки, подвал которой оказался затоплен. На записи женщина передвигается по помещению на резиновой лодке. Так петербурженка пыталась привлечь внимание коммунальных служб.

На следующий день после публикации видео региональный СК начал проверку по факту случившегося. В сообщении ведомства было указано, что подвал этого дома оказывается в таком плачевном состоянии уже не в первый раз.