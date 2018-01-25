Пятилетнее пребывание в посольстве Эквадора ухудшило здоровье Ассанжа

Основатель Wikileaks страдает от мигреней и постоянного стресса. Медики обследовали Джулиана Ассанжа и поставили диагноз. Пребывание в посольстве Эквадора негативно сказывается на здоровье.

Психика борца за справедливость из-за добровольного заключения подорвана. Журналисту не хватает солнечного света, прогулок и свежего воздуха. Ассанж не выходит из посольства Эквадора вот уже пять лет.

Основателю Wikileaks грозит 35 лет тюрьмы в Швеции, в США Ассанж и вовсе может быть осужден на смертную казнь.