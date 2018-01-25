Администрация Ульяновска опровергла стрельбу подростков по лицеистам

Стрельбы на территории лицея № 20 в Заволжском районе Ульяновска не было — школьники услышали хлопки за пределами учебного заведения. Об этом сообщили в четверг в администрации города.

По словам сотрудника пресс-службы, после занятий пятиклассники ждали родителей, гуляя около лицея.

«Дети услышали хлопки за пределами школьной территории, подумали, что это какие-то хлопушки, «бомбочки», и сообщили об этом директору лицея», — цитирует «РИА Новости» представителя администрации Ульяновска.

Директор лицея нажала тревожную кнопку, приехали сотрудники правоохранительных органов, которые ничего не обнаружили. В настоящее время полиция разбирается в произошедшем.

Ранее сотрудники полиции провели проверку по сообщению о стрельбе из пневматического оружия на территории ульяновского лицея № 20.

Сообщалось, что подростки 15–17 лет, которые не учатся в лицее, якобы напали с пневматическим оружием на катавшихся с горки пятиклассников, сообщает телеканал «360».