Регулярные поставки свинины стали осуществляться из Бурятии в Монголию

Регулярные поставки свинины из Восточно-Сибирского свинокомплекса в Бурятии стали осуществляться в Монголию, сообщил директор департамента экспортных отношений холдинга Геннадий Петрович.

В декабре 2017 года акционерное общество «Сибирская аграрная группа» стало производить поставку свинины в Монголию^ и сейчас поставки осуществляются еженедельно, сообщило ИА FlashSiberia.

По словам директора департамента по экспорту, для перевозки груза выбран автомобильный транспорт, оборудованный рефрижераторами. Заказчиками свинины являются монгольские переработчики.

Впервые пресс-служба агрохолдинга заговорила о планах наладить поставки в Монголию в ноябре 2016 года, отметив при этом, что в государстве замечен дефицит свежей свинины.

Расстояние из пункта погрузки в Восточно-Сибирском свинокомплексе до столицы Монголии составляет 600 км, или одни сутки в пути на автотранспорте. Теперь в планах предприятия выйти на объем поставляемой продукции в размере 200 т в месяц.