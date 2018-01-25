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«Первый канал» приостановил проект «Летучий отряд» из-за болезни ведущей

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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«Первый канал» приостановил проект «Летучий отряд» из-за проблем со здоровьем у его ведущей Елены Летучей. По предварительной информации, у популярной телеведущей обнаружились серьезные проблемы со здоровьем.

Елене Летучей поставили диагноз «нестабильная стенокардия», из-за которой девушка не может летать самолетами — ей становится плохо, пишут «Дни.Ру».

При таком диагнозе поездки по стране на дальние расстояния в рамках съемок шоу «Летучий отряд» становятся проблематичны.

Сама телеведущая сообщила, что больше не будет вести телешоу «Летучий отряд», на своей странице в соцсети Instagram.

По ее словам, она начала плохо себя чувствовать в конце прошлого года. Это болезнь сердца, которая грозит инфарктом миокарда. Летучая уточнила, что медики запретили ей летать на самолетах так часто, как того требует ее работа.

«Я выбираю здоровье», — рассказала телеведущая, подчеркнув при этом, что она покидает только проект, а не телеканал.

«Дорогие мои поклонники, обещаю, что вы не потеряете меня с экрана «Первого канала», но сейчас мне нужна ваша поддержка и понимание!» — написала Летучая.

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