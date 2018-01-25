Не стало Людмилы Сенчиной — нашей замечательной артистки, эстрадной певицы, которую обожала вся страна. Всесоюзную славу ей принесла песня «Золушка», но Люся и сама была олицетворением этой героини. Красивая, тонкая, с удивительными голубыми глазами и прелестным голосом. Светлый образ, родившийся с ее главным хитом, она сохранила в течение всей жизни.

Я знал Люсю с начала 1970-х годов. Она была в то время солисткой Ленинградского театра музыкальной комедии. Мы с ней познакомились, подружились, и она стала первой (и лучшей) исполнительницей нескольких моих песен тех времен — «Песни о счастье», «Города радости»...

Интересная деталь: ее фамилия на самом деле была Сенчин, а не Сенчина. В приказах Театра оперетты было везде написано «Людмила Сенчин». Ну, конечно, позже она изменила фамилию на более привычную для русского уха.

Она была самого простого происхождения. Всё свое детство, лет до 16, Люся провела в настоящей деревне — не видела автомобилей, не знала, что такое телефон, в общем, жила в настоящей глуши. Музыке она тоже не училась до поступления в Ленинградское музыкальное училище имени Римского-Корсакова, но, видимо, таков был ее талант, что, несмотря на поздний старт профессионального образования, она сделала замечательную карьеру и стала одной из любимейших певиц нашего народа, особенно не прилагая к этому усилий. Всё дала ей природа.

Она была удивительным человеком, очень легким, светлым.

Наверное, у нее, как и у любого другого, бывали какие-то приступы гнева. Я слышал, что она могла с кем-то поскандалить, но сам этого никогда не видел. Общаясь со мной, она всегда была спокойной, улыбчивой, эмоционально ровной. Хотя, случалось, и острой на язык.

Расскажу об одном эпизоде, в котором она раскрылась для меня по-новому. Мы однажды вместе с ней участвовали в популярной телеигре. А ведь когда идешь на эфир с партнером, страшно не только за себя, но и за товарища — вдруг ваш дуэт будет выглядеть глупо, странно... Я немного высокомерно думал: «Ну что Люся может знать?» Оказалось, я ее недооценивал. Ее хваткий ум и эрудиция позволили ей прекрасно себя показать в том числе в вопросах, ответы на которые я не знал. Мы с ней выиграли, и во многом благодаря ей. Конечно, это всего лишь телешоу, но она очень серьезно к этому отнеслась. Как оказалось, смотрела предыдущие выпуски игры, запоминала ответы, в общем, была в курсе дела. Она всегда была нацелена на победу.

Увы, ей не удалось выиграть в битве со страшным противником — онкологической болезнью. С ней она боролась последние полтора года. Друзья, конечно, об этом знали. Но я как-то не верил, что может случиться трагедия. От нее никак нельзя было ожидать такого. Она всегда была цветущей, веселой. Да и, в конце концов, молодой — и по возрасту, и в душе. Поэтому для меня это известие — как обухом по голове. Да и не только для меня.

Ее смерть — большая утрата для всего российского искусства.

Спетые ею песни навсегда останутся в золотой коллекции советской и российской музыки. У Людмилы Сенчиной было свое, особое место на нашей эстраде. Его никто не занял и, наверное, не займет. Никто не мог так исполнять светлые, шуточные, лирические песни. Иногда она экспериментировала — даже пробовала петь рок, когда была замужем за Стасом Наминым (об этом бурном романе сегодня, наверное, уже мало помнят). Но совершенно очевидно, что куда органичнее она была в том образе, за который ее все и полюбили.

И если бралась за песню, это была гарантия, что люди всех поколений будут ее слушать.

Автор — композитор, заслуженный деятель искусств РФ