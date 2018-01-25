Строительство второй ветки метро Казани начнется в феврале

В феврале начнется строительство второй ветки казанского метрополитена. Она будет начинаться от торгового центра «Мега».

Как сообщила ИА «Татар-информ» глава пресс-службы республиканского министерства строительства Гульназ Минниханова, с предложением инвестировать в строительство метро 1 млрд рублей ТЦ выступил еще несколько лет назад. «Мега» при этом выдвинула условие — ветка должна проходить мимо торгового комплекса.

Во время первого этапа проекта будут построены четыре станции. Общая протяженность ветки составит около 20 км. Разрешение на строительство было получено от главы Татарстана, сейчас готовится соответствующая документация.

Предполагается, что в транспортную систему Казани будут внесены изменения, поскольку для проведения строительных работ потребуется перекрытие нескольких улиц.

Агентство отмечает, что в Казани в настоящее время действует первая линия метрополитена. В нее входят 10 станций. Линия была запущена в августе 2005 года.