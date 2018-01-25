Школьника из Оренбурга наградили часами за помощь в поимке грабителей

В Оренбурге награжден 15-летний подросток, который помог полиции задержать грабителей. Школьник заметил преступников и позвонил правоохранителям.

Как напоминает РИА «Оренбуржье», речь идет об инциденте, который произошел прошлой осенью. Далер Кидыба стал свидетелем того, как в парке к женщине подошли двое мужчин и выхватили из ее рук сумку. Подросток тут же позвонил в полицию и рассказал о случившемся. Он сумел назвать приметы преступников. Правоохранительным органам удалось задержать грабителей по горячим следам.

Поступок школьника оценили в мэрии Оренбурга. Часы герою вручил лично глава города. По словам Далера, он не думал о награде, а просто решил действовать, как только услышал крик о помощи. Представил, что на месте женщины мог оказаться кто-то из его близких. Мальчик признался, что ранее подобное произошло с его родственницей, однако тогда ей никто не помог.

Как ожидается, в феврале школьник поедет в Москву, где ему вручат общественную награду «Горячее сердце». Ее получают дети, пришедшие на помощь людям или преодолевшие трудную жизненную ситуацию.

22 января портал iz.ru сообщал о том, что подросток спас замерзающего человека в Приморье. 13-летний школьник дотащил его до скамейки и вызвал скорую помощь.