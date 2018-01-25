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Стала известна судьба зависшего над пропастью в Турции самолета

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Фото: Global Look Press/Xinhua
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Пассажирский Boeing 737-800, выкатившийся за пределы ВПП и зависший над пропастью в турецком аэропорту, не подлежит восстановлению. Об этом сообщает Airlive со ссылкой на экспертов.

Инцидент произошел с самолетом авиакомпании Pegasus Airlines 14 января в аэропорту города Трабзон. Самолет прилетел из Анкары и в момент приземления по неустановленной причине съехал с взлетно-посадочной полосы и чуть не упал с обрыва в Черное море. В результате ЧП никто не пострадал, но эвакуация из самолета напоминала уроки альпинизма. После этого его вытащили со склона при помощи подъемного крана, специалисты установили, что оба его двигателя серьезно повреждены. Исходя из стоимости возможного ремонта, было решено его не восстанавливать.

Как сообщает телеканал «Звезда», теперь этот Boeing могут приспособить под модель для обучения или демонтировать.

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