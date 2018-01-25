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Врачи периодически вводят Олега Табакова в искусственную кому

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Сотрудники городской клинической больницы № 1 им. Н.И. Пирогова борются за жизнь народного артиста СССР, режиссера и педагога Олега Табакова, госпитализированного в лечебное учреждение 27 ноября 2017 года. Тогда врачи диагностировали у пациента сепсис и «синдром глубокого оглушения». 

РЕН ТВ сообщает, что любимца миллионов медики время от времени вводят в медикаментозную кому, цель этой процедуры — предоставить организму отдых. Как рассказал телеканалу источник, знакомый с ситуацией, артист мужественно переносит все процедуры. После медикаментозного сна артист выполняет все назначения и рекомендации врачей, контактен, но быстро устает.

7 января врачи подключили к аппарату искусственной вентиляции легких народного артиста СССР Олега Табакова. 12 января сообщалось об ухудшении состояния его здоровья.

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