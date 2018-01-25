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Facebook не ответил Роскомнадзору на запрос об аккаунте Кадырова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин рассказал о ходе выяснения причин блокировки аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова в Facebook и Instagram. Ведомство поднимет вопрос обоснованности блокировки страниц политика на встрече с руководством американской компании.

«Пока мяч на их стороне, пока я без информации. Я спросил их — какие конкретные нормы, какого закона, а они молчат», — приводит слова Субботина «Газета.ру». Он уточнил, что Роскомнадзор направил еще один запрос руководству Facebook по данному вопросу. Ответ на первый вопрос не дал окончательного понимания ситуации, сообщил замглавы Роскомнадзора.

Аккаунты Кадырова из Instagram и Facebook были удалены 23 декабря. 27 декабря в пресс-службе соцсети объяснили блокировку аккаунтов главы Чечни тем, что он попал в американский санкционный список. В начале января Кадыров указал на двойные стандарты Facebook и Instagram.

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