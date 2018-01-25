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Восемь ледовых дорог открылось в Республике Коми

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Восемь ледовых автомобильных дорог открылось на водоемах Республики Коми, сообщила пресс-служба МЧС по республике.

За прошедшие сутки, 24–25 января, в республике открылись восемь ледовых переправ с разной грузоподъемностью для автомобильного транспорта. В скором времени планируется открыть еще 27 ледовых дорог, сообщило ИА «Комиинформ».

Переправы открылись в Сосногорском районе на реке Сюзью, в Удорском районе на реке Мезень, в Усть-Вымском районе на 280 км реки Вычегда, в Печорском районе на реке Большая Сыня, в Троицко-Печорском районе на 1347 км реки Печора.

Три дороги открылись в Усинском районе, все они имеют одинаковое ограничение грузоподъемности в 3 т: на реке Печоре, на протоке Виловатник, на протоке Ыджид-Ошкурья.

Сейчас вместе с открывшимися за сутки переправами,в республике начитывается в общей сложности 63 ледовые дороги. Из них четыре пешеходные, остальные — автомобильные.

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