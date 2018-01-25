Мельница котла вышла из строя на Биробиджанской ТЭЦ

Мельница котла № 10 вышла из строя на Биробиджанской ТЭЦ. Сейчас проводятся ремонтные работы. О происшествии сообщила советник мэра Биробиджана Дарья Ващенко.

По ее словам, о неполадках на котлоагрегате руководство ТЭЦ сообщило в мэрию Биробиджана в первой половине дня. Сейчас проходят восстановительные работы, котел при этом не останавливали, однако температура поступающей в тепловую сеть воды снизилась, сообщает ИА ЕАОMedia.

На данный момент за температурным режимом ведется наблюдение. Жалоб от местных жителей о похолодании в квартирах не поступало. Ремонтные мероприятия специалисты планируют полностью завершить к 18:00.