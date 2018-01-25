Стоимость проездных в Орле останется прежней
Орловский городской совет народных депутатов решил не увеличивать стоимость проездных билетов. Для льготных категорий населения цена будет ниже.
Как уточняет ресурс InfoOrel.ru, электронный проездной на один вид транспорта в Орле стоит 600 рублей, а на два — 700 рублей. Студентам и пенсионерам он обойдется в 300 рублей на один вид транспорта и в 400 рублей — на два. При этом можно совершить до 60 поездок.
Отмечается, что электротранспорт Орла терпит финансовые убытки уже не первый год. Эксперты связывают это в том числе с внедрением электронной системы оплаты проездов.
Со 2 января увеличилась стоимость одной поездки в городском транспорте Москвы по карте «Тройка». Проезд подорожал на 1 рубль и сейчас составляет 36 рублей за поездку. Указ о повышении тарифов на проезд мэр Сергей Собянин подписал 22 декабря 2017 года.