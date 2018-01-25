Прямой эфир

Стоимость проездных в Орле останется прежней

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Орловский городской совет народных депутатов решил не увеличивать стоимость проездных билетов. Для льготных категорий населения цена будет ниже.

Как уточняет ресурс InfoOrel.ru, электронный проездной на один вид транспорта в Орле стоит 600 рублей, а на два — 700 рублей. Студентам и пенсионерам он обойдется в 300 рублей на один вид транспорта и в 400 рублей — на два. При этом можно совершить до 60 поездок.

Отмечается, что электротранспорт Орла терпит финансовые убытки уже не первый год. Эксперты связывают это в том числе с внедрением электронной системы оплаты проездов.

Со 2 января увеличилась стоимость одной поездки в городском транспорте Москвы по карте «Тройка». Проезд подорожал на 1 рубль и сейчас составляет 36 рублей за поездку. Указ о повышении тарифов на проезд мэр Сергей Собянин подписал 22 декабря 2017 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Повышение платы за проезд спровоцировало беспорядки в Сан-Паулу
Кроссовки со встроенным проездным выпустили в Германии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017