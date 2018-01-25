Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Комсомольске-на-Амуре

Двое малолетних детей погибли при пожаре в частном доме в поселке Менделеево города Комсомольска-на-Амуре, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном доме с печным отоплением поступило на пульт пожарно-спасательной службы города в районе 9:50 25 января. На место оперативно были отправлены два пожарных расчета, которые вынесли из горящего здания двоих детей. Несмотря на реанимационные мероприятия, спасти малышей 4–5 лет не удалось, сообщает ИА AmurMedia.

Предварительной причиной возгорания специалисты называют печь. Утром взрослые жильцы затопили ее и ушли, оставив детей на попечение мужчины-инвалида, который имеет проблемы с психическим здоровьем. Мужчина рассказал, что проснулся, увидел пожар и дым, который заполнил помещения, после чего вышел из дома.

Спасатели ликвидировали возгорание полностью в 10:48. Общая площадь пожара составила около 20 кв. м. От огня пострадали внутренняя отделка, домашние вещи, чердачное перекрытие, а также внутренняя конструкция крыши.