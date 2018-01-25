Вредные примеси перестали уходить из атмосферы Новосибирска

Вредные примеси от выброса веществ предприятиями перестали уходить из атмосферы Новосибирска, сообщило «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

С 25 по 28 января ожидается накопление вредных веществ в атмосфере по причине неблагоприятных метеоусловий. Аномально холодная температура воздуха, которая составляет от –30 до –35 градусов, местами до –43 градусов, способствует плохому рассеиванию вредных веществ.

Морозы и инверсионное распределение температур послужили факторами для образования «запирающего» атмосферу слоя, который не позволяет вредным примесям покинуть приземное пространство, сообщило VN.ru.

В связи с этим всем предприятиям города и области рекомендовано на этот период ввести режим ограничения по выбросам веществ. С 28 января в Новосибирске ожидается потепление, и температура воздуха будет составлять от –15 до –20 градусов. Также возможны осадки в виде снега, скорость ветра составит 12–15 м/с, возможно образование метелей. Такая погода сулит благоприятные условия для рассеивания вредных примесей.