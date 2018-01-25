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Россия заподозрила до 25% поддельных сыров в украинском происхождении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Ежегодный объем поставок в Россию произведенных преимущественно из растительных жиров сыроподобных продуктов, выдаваемых за молочные сыры, достигает от 150 тыс. т до 300 тыс. т в год. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

По словам официального представителя ведомства Юлии Мелано, значительная часть такой продукции выпущена на Украине, поставки из которой запрещены с 2016 года, пишет РБК. По информации Россельхознадзора, в Россию сыроподобные продукты ввозятся через Белоруссию под видом товаров из Ирана, Китая, Македонии и других стран. При этом ветслужбы этих государств ответили на запрос ведомства, что не отгружали данную продукцию ни в Белоруссию, ни в Россию.

В России за 11 месяцев прошлого года производство всех видов молочного сыра почти не изменилось по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, составив, по данным Росстата, 423,6 тыс. т. Выпуск сырных продуктов увеличился на 35% — до 179,9 тыс. т — за 11 месяцев 2017 года.

В январе–ноябре прошлого года импорт всех видов сыра увеличился, по информации Федеральной таможенной службы (ФТС), до 172,6 тыс. т — на 11,5%. По итогам 2016 года импорт сырных продуктов составил 98 тыс. т, данных за 2017 год нет, передает BFM.RU.

Таким образом, если предположить, что в прошлом году объем импорта сырных продуктов остался на уровне 2016 года, и с учетом данных Россельхознадзора доля сыроподобной продукции во всей категории сыров на российском рынке в 2017 году могла составить от 15 до 25,5%.

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