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Более 4 тыс. человек планируют участвовать в «Лыжне России» в Тамбове

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В «Лыжне России – 2018» в Тамбовской области планируют принять участие более 4 тыс. человек. Это спортсмены и просто любители лыжного спорта.

Всероссийская массовая лыжная гонка начнется в этом регионе 9 февраля. Она пройдет в два этапа: до 9 февраля гонки будут проходить в различных городах и районах Тамбовской области, а 10 февраля состоится финал. Он пройдет в парке «Дружба» в Тамбове.

Как сообщили ИА «Онлайн Тамбов.ру» в оргкомитете соревнований, на этот раз они заказали в Министерстве спорта большее количество шапочек и номеров, чем в прошлом году, поскольку количество участников с каждым годом увеличивается.

Уточняется, что соревнования будут проводиться в нескольких возрастных категориях. Каждому возрасту будет соответствовать своя длина дистанции. Так, 1,5 км пробегут дети 2004 года рождения и младше, а также VIP-участники. Ветераны, юноши и девушки 2000 года рождения и моложе будут бежать дистанцию в 3 км. Самая длинная дистанция в 5 км предназначена для лыжников 1999 года рождения и старше.

Агентство уточняет, что в прошлом году «Лыжня России» собрала в Тамбовской области 6 тыс. участников, побив, таким образом, рекорд посещаемости последних лет.

Всероссийская массовая гонка по-прежнему остается самым масштабным мероприятием во всем мире по количеству участников и географическому охвату. В прошлом году ее участников поприветствовал президент РФ Владимир Путин.

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