Аграрии получат 880 млн рублей погектарной субсидии в Алтайском крае

Аграрии получат 880 млн рублей погектарной субсидии и 308 млн рублей на субсидии на литр молока в Алтайском крае, сообщил сегодня, 25 января, губернатор края Александр Карлин.

Государственная поддержка алтайским крестьянам составит 880 млн рублей погектарной субсидии. К этой сумме из бюджета края будет добавлено 66 млн рублей. Также субсидии на литр реализованного молока составят в этом году 308 млн рублей, сообщило altapress.ru.

Только за январь 2018 года аграрии получат 160 млн рублей, такая сумма является рекордной для первого месяца года. Денежные средства пойдут на организацию подготовки к посевной.

Алтайский край подписал документы на государственную помощь одним из первых и теперь на полученные средства правительство края планирует в несколько раз увеличить господдержку хозяйствам, продукция которых является более востребованной на рынке.