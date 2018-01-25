Депутаты предлагают запретить рекламу лекарств по ТВ и радио

Депутаты ЛДПР разработали законопроект о запрете рекламы лекарств по телевидению и радио, документ внесут на рассмотрение Госдумы в четверг, 25 января.

ТАСС отмечает, что речь идет о внесении поправок в статью 24 закона «О рекламе».

В основу проекта депутаты взяли данные опросов общественного мнения, по которым «только 13-20% россиян посещают врача в случае болезни, а 60% предпочитают самолечение». Законодатели полагают, что это во многом «обусловлено навязчивой рекламой лекарственных средств, распространяемой в теле- и радиопрограммах». Опасности самолечения — отсутствие диагноза на ранней стадии, предупреждают авторы документа.

23 января сообщалось, что Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Трудовой кодекс (ТК) России.