Пожилая женщина получила перелом позвоночника в автобусе в Брянске

В одном из автобусов Брянска 69-летняя женщина сломала позвоночник. Она получила травму при падении в салоне и сейчас госпитализирована.

Как уточняет интернет-газета «Брянские новости», инцидент произошел накануне, на маршруте № 25. По словам пенсионерки, она получила травму возле остановки общественного транспорта. При каких обстоятельствах — не уточняется. Известно лишь, что к медикам она обратилась спустя четыре часа после ДТП. По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку.

Издание отмечает, что в 2017 году в Брянске было зафиксировано более 60 ДТП, связанных с падением пассажиров. Травмы получили 63 человека.

Как писал портал iz.ru, 30 октября 2017 года в уральском городе Курган автобус протащил по асфальту восьмилетнего ребенка. Нога девочки оказалась зажата дверями. А 23 июля в Норильске водитель автобуса проволок по земле четырехлетнего ребенка.