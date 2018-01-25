Стадион «Шинник» в Ярославле станет многофункциональным после завершения работ по реконструкции, об этом сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на встрече с представителями спортивной общественности.

Сейчас на стадионе «Шинник» ведутся работы по реконструкции. После завершения работ на стадионе на нем можно будет заниматься футболом, легкой атлетикой и другими видами спорта, сообщило ИА «ЯРНОВОСТИ».

Дмитрий Миронов рассказал, что реконструкция проводится к чемпионату мира по футболу – 2018. Все работы планируется завершить к июню этого года. Легкоатлетическая зона на стадионе будет представлять собой различные зоны для прыжков, метаний, беговых дорожек.

В южной части стадиона планируется расположить сектора для прыжков с шестом, для метания копья, молота и диска. В северной же части разместят сектора для толкания ядра, прыжков в длину и тройного прыжка.

Тренировки на стадионе «Шинник» смогут начаться после проведения ЧМ-2018. Заниматься спортом на реконструированном объекте смогут все желающие, будь то учащиеся различных спортивных школ или обычные граждане.

Для финансирования столь масштабного мероприятия по реконструкции правительство Ярославской области обращалось с инициативой к Министерству спорта. В итоге на проведение работ было выделено более 60 млн рублей.