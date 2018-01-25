Дело о гибели ребенка на зебре под Липецком передано в суд

В суд передано уголовное дело в отношении 26-летнего водителя, который обвиняется в гибели 13-летнего ребенка. Фигурант дела во время следствия полностью признал свою вину.

Как уточняет GOROD48, инцидент произошел 10 ноября 2017 года в городе Грязи Липецкой области. У гипермаркета «Линия» водитель выехал на запрещающий сигнал светофора на пешеходный переход и сбил ребенка, переходившего через дорогу. Мальчик был госпитализирован, но от полученных травм скончался.

Сначала водитель выдвигал версию о том, что ребенок переходил дорогу на красный свет, однако во время следствия выяснилось, что пешеход правил движения не нарушал. При этом было установлено, что водитель грубо нарушил ПДД и проявил невнимательность, в результате чего ребенок получил смертельную травму. Это заставило водителя поменять показания.

Обвиняемому грозит наказание в виде принудительных работ на срок до четырех лет либо лишение свободы на срок до пяти лет.

В середине января портал iz.ru сообщал о том, что ребенок попал под трамвай на Варшавском шоссе в Москве. Он не получил серьезных травм. Установлено, что виновником ДТП стал ребенок, который перебегал дорогу в неустановленном месте.