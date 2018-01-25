Инцидент со стрельбой произошел в лицее в Ульяновске

Обстоятельства применения пневматического оружия на территории лицея № 20 в Ульяновске проверяют правоохранители. Стрельба произошла утром в четверг, 25 января. По предварительным данным, пострадавших нет.

Пресс-служба УМВД по Ульяновской области уточняет, что проверку обстоятельств случившегося проводят сотрудники полиции, устанавливаются причастные лица.

Местные СМИ сообщают, что информация о стрельбе во дворе лицея растиражирована в социальных сетях. Пользователи сети обсуждают, что подростки, не являющиеся учениками лицея, обстреляли из пневматики пятиклассников, катающихся с горки.

23 января сообщалось, что двое учащихся убиты, 19 человек пострадали в результате стрельбы в школе города Бентон в штате Кентукки.