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Инцидент со стрельбой произошел в лицее в Ульяновске

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Обстоятельства применения пневматического оружия на территории лицея № 20 в Ульяновске проверяют правоохранители. Стрельба произошла утром в четверг, 25 января. По предварительным данным, пострадавших нет.

Пресс-служба УМВД по Ульяновской области уточняет, что проверку обстоятельств случившегося проводят сотрудники полиции, устанавливаются причастные лица.

Местные СМИ сообщают, что информация о стрельбе во дворе лицея растиражирована в социальных сетях. Пользователи сети обсуждают, что подростки, не являющиеся учениками лицея, обстреляли из пневматики пятиклассников, катающихся с горки.

23 января сообщалось, что двое учащихся убиты, 19 человек пострадали в результате стрельбы в школе города Бентон в штате Кентукки.

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