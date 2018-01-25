Потепление придет в столицу 29 января

Синоптики прогнозируют плюсовые температуры в Москве на следующей неделе, морозы отступят уже 29 января. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеослужбы, в понедельник ожидается температура от –3 до +2 градусов, а атмосферное давление понизится до 742 мм рт. ст. На следующий день воздух прогреется до температуры от –1 до +4 градусов, атмосферное давление опустится до 734 мм рт. ст.

Представитель Гидрометцентра отмечает, что с начала недели будет облачная погода с осадками в виде дождя и снега.

Как писал портал iz.ru, днем в четверг, 25 января, в Москве ожидаются морозы до –7 градусов.