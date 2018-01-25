Путин предложил «расцеловать» рабочего уфимского предприятия

Президент России Владимир Путин в ходе общения с сотрудниками рабочими ПАО «Объединенная двигателестроительная корпорация» в Уфе был растроган инициативой рабочего вернуть практику награждения предприятий государством.

«Давайте я вас просто расцелую», — предложил Путин рабочему и обнял его. Российский лидер напомнил, что во времена СССР такая практика имела место, но была прекращена. По словам Путина, трудовым коллективам в настоящее время вручают благодарности президента и грамоты, пишет «Газета.ру».

«Можно, конечно, вернуться и к советской практике, но надо это делать или нет, подумаем», — пообещал президент, сообщает РЕН ТВ.

Накануне стало известно, что Владимир Путин сообщил о принятии новой десятилетней программы вооружения.