Тугру правителя подарили Владимиру Путину в Казани

Президенту РФ Владимиру Путину во время его визита в Казань подарили тугру правителя. Подарок был сделан главой республики Рустамом Миннихановым во время встречи Путина с мусульманскими религиозными деятелями. Тугра изготовлена казанским каллиграфом Рамилем хазратом Насибулловым.

Как сообщает ресурс ProKazan.ru, на востоке тугра использовалась как персональный знак правителя. Этот предмет до сих пор имеет большое символическое и культурологическое значение.

Также во время встречи Минниханов подарил Путину 200-летние миниатюры об истории ислама в России. Встреча продолжалась более полутора часов. По словам президента РФ, поддержка исламского образования в России через крупные государственные вузы будет продолжена.

Портал iz.ru накануне сообщал о том, что Путин во время посещения первой уфимской соборной мечети положительно оценил рост числа мечетей в Башкирии.