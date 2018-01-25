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Третье мощное землетрясение произошло на Камчатке за час

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Сейсмическая активность выросла на Камчатке: в акватории Берингова моря в районе Командорских остров произошла серия землетрясений. За минувший час около острова Беринга зафиксировано три землетрясения.

«Интерфакс» со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы РАН сообщает, землетрясение зафиксировано «в четверг в 15:02 по местному времени (6:02 мск) в том же районе, где ранее в течение часа были зарегистрированы землетрясения магнитудой 6,2 и 5,0».

Камчатский филиал Геофизической службы РАН добавляет, что эпицентр третьего землетрясения находился в акватории Берингова моря на глубине 37 км в 18 км от села Никольское на острове Беринга. Подземные толчки ощущались в Никольском, отмечает «Газета.ру».

На этой неделе землетрясения произошли в ряде государств, выросла активность вулканов. Так, накануне, землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Японии. Во вторник землетрясение магнитудой 8,0 произошло у берегов Аляски. 22 января землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировали в Чили.

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