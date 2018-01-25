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СМИ узнали имя нового замглавы Минобрнауки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Новым замглавы Минобрнауки Ольги Васильевой может стать Ирина Потехина, ныне занимающая должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на осведомленный источник.

24 января на официальном интернет-портале правовой информации было размещено постановление правительства РФ, в соответствии с которым число замов главы Минобрнауки увеличится с семи до восьми.

Сейчас у Васильевой шесть замов: Сергей Кравцов, Татьяна Синюгина, Ирина Кузнецова, Павел Зенькович, Валентина Переверзева, Григорий Трубников.

Ранее СМИ узнали о начале проверок диссертаций замминистров Минобрнауки на плагиат. В самом ведомстве эту информацию никак не комментируют.

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