Станцию «Девяткино» в Петербурге закрыли из-за бесхозного рюкзака

Станцию «Девяткино» петербургского метро закрыли на вход и выход в 7:34, говорится в Telegram-канале метрополитена.

Опасения вызвал бесхозный рюкзак. Сейчас находку осматривают оперативники.

На данный момент поезда последуют до станции «Гражданский проспект».

Ранее портал iz.ru сообщал, что метрополитен Петербурга запустил сервис знакомств. Случайным попутчикам, которые так и не решились обменяться контактами, помогают находить друг друга с помощью Telegram-канала подземки.