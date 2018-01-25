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Третий день в Челябинске школьники не ходят на занятия

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Занятия в школах Челябинска сегодня вновь отменены. С уроков отпустили учеников с первого по седьмой классы. Причина — сильные морозы, которые держатся в регионе. Внеплановые каникулы в городских учебных заведениях продолжаются третий день.

Сейчас в Челябинске –27 градусов. Скорость ветра может достигать 7 м/с. После обеда потеплеет, но незначительно, до –23 градусов. В ночные часы синоптики прогнозируют холода в –30 градусов.

Как отмечает ИА «Урал-пресс-информ», если в Челябинске сохранятся такие низкие температуры и завтра, занятия в школах будут отменены для всех классов — такое решение принимается в случае, если температура воздуха составит –29 градусов при скорости ветра 5 м/с.

Портал iz.ru сегодня сообщил о том, что в Приморье, где столбики термометров опустились до –40 градусов, в четырех селах Лазовского района было прервано энергоснабжение. Причина — аномальные морозы.

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