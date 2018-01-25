Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры на Гавайях

Глава Пентагона Джеймс Мэттис и министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му проведут переговоры на Гавайях в пятницу, 26 января.

Об этом заявил Джеймс Мэттис, сообщает «РИА Новости». Министр обороны США не уточнил повестку предстоящих переговоров. «В пятницу я возвращаюсь на Гавайи и также встречусь с министром (обороны) Республики Корея Соном», — сказал он.

Мэттис в среду завершил визит в Индонезию, в настоящее время он прибыл во Вьетнам.

Ранее стало известно, что Пентагон «продолжит защищать США», несмотря на прекращение финансирования правительства. 18 января министерство обороны США опровергло сообщения о создании «сил безопасности границы» в Сирии.