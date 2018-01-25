Не менее 15 человек погибли при падении автобуса в пропасть в Гватемале

Не менее 15 человек погибли, еще 30 получили травмы при падении автобуса в пропасть в Гватемале. Об этом пишет портал Prensa Libre.

По информации журналистов, авария произошла в департаменте Уэуэтенанго. Водитель пытался переехать вброд вышедшую из берегов после сильных дождей речку. Однако поток воды потащил за собой автобус — он упал в овраг глубиной 40 м.

Портал iz.ru 24 января писал о гибели троих человек в результате столкновения трех машин на Западном берегу реки Иордан. Более 10 человек пострадали в результате инцидента.