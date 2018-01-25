Школьный автобус ушел в занос на скользкой дороге в США

Водитель школьного автобуса потерял управление на скользкой дороге в американском городе Саттон штата Массачусетс. Видео инцидента опубликовала телекомпания Fox News на своей странице в Twitter.

School bus full of children slides down icy street, slams into car pic.twitter.com/Jl7Rojv4bA — Fox News (@FoxNews) January 24, 2018

На кадрах видно, что автобус поехал боком вниз по дороге, врезался в автомобиль и остановился поперек улицы.

По данным СМИ, в момент аварии в автобусе находились 29 учащихся средней и старшей школы.

Ранее в январе красноярской полиции удалось задержать водителя, который, пытаясь уйти от погони, повредил три автомобиля. Как выяснилось, ему 15 лет.