Жильцы девятиэтажки в Екатеринбурге вернулись в свои квартиры

Жильцы девятиэтажки в Екатеринбурге, где произошел взрыв газовых баллонов, вернулись в свои квартиры. Об этом передает пресс-служба регионального МЧС.

Сообщается, что после осмотра подъезда, специалисты пришли к выводу, что опасности для людей нет. Отселены только жители трех поврежденных в результате взрыва квартир.

По данным ведомства, доступ в поврежденную взрывом секцию сейчас ограничен. Подача газа, тепла и света в подъезде, где произошло ЧП, осуществляется в штатном режиме. В ближайшее время будут проведены ремонтные работы по устранению последствий инцидента.

Портал iz.ru писал о том, что взрыв двух газовых баллонов, которые находились в одной из секций на 8-м этаже девятиэтажки на улице Пионеров, произошел поздним вечером 24 января. В результате ЧП пострадали 5 детей и 6 взрослых.