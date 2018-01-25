Прямой эфир

Жильцы девятиэтажки в Екатеринбурге вернулись в свои квартиры

0
Фото: РИА Новости/Илья Петров
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жильцы девятиэтажки в Екатеринбурге, где произошел взрыв газовых баллонов, вернулись в свои квартиры. Об этом передает пресс-служба регионального МЧС.

Сообщается, что после осмотра подъезда, специалисты пришли к выводу, что опасности для людей нет. Отселены только жители трех поврежденных в результате взрыва квартир.

По данным ведомства, доступ в поврежденную взрывом секцию сейчас ограничен. Подача газа, тепла и света в подъезде, где произошло ЧП, осуществляется в штатном режиме. В ближайшее время будут проведены ремонтные работы по устранению последствий инцидента.

Портал iz.ru писал о том, что взрыв двух газовых баллонов, которые находились в одной из секций на 8-м этаже девятиэтажки на улице Пионеров, произошел поздним вечером 24 января. В результате ЧП пострадали 5 детей и 6 взрослых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Взрыв бытового газа произошел в частном доме в Каспийске
В результате хлопка газа в жилом доме Ижевска погибла женщина
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017