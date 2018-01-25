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В США признали временную невозможность победить Россию

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Министерства обороны РФ
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Создаваемый Россией подводный плавательный аппарат «Статус-6» с ядерной боеголовкой мощностью до 100 Мт — это вызов, на который у ВМС США пока нет достойного ответа, заявил старший научный сотрудник по программам защиты института Heritage Foundation, офицер ВМС США в отставке Томас Каллендер.

«Принимая во внимание максимальную скорость аппарата более 29 м/с и глубину погружения более километра, это трудная цель для уничтожения с помощью действующего оружия», — цитирует Каллендера The National Interest.

По его словам, у американских военных есть торпеды Mark-48, которые при максимальной дальности 55 км и глубине погружения 800 м не рассчитаны на уничтожение столь совершенных аппаратов.

Ранее в январе член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что американские власти стремятся нарушить баланс сил в ядерной сфере, отсюда и заявления о якобы преимуществе России в производстве этого вида вооружений. Так он прокомментировал положения из открытой части новой ядерной доктрины США, опубликованной в Huffington Post.

22 декабря 2017 года российский президент Владимир Путин заявил, что развитие высокоточного оружия становится главным приоритетом государственной программы вооружения.

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