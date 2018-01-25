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Глава МОКа ответил на обвинения в унижении России

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Международный олимпийский комитет (МОК) не ставил своей целью унизить Россию, запретив ряду спортсменов участвовать в Олимпийских играх 2018 года, заявил президент организации Томас Бах. 

«МОК хотел дать «чистым» российским спортсменам возможность соревноваться и предоставить возможность участвовать в Олимпийских играх новому поколению спортсменов», — сказал Бах, которого цитирует Reuters.

Он также добавил, что главной целью МОКа было принять «очевидную для всего мира санкцию» в отношении России, а вовсе не унижать ее.

МОК не допустил к Играм 111 российских спортсменов, которые обжаловали данное решение. Комитет планирует 27 января выписать персональные приглашения к участию в ОИ-2018 спортсменам из России, при этом апелляционная инстанция будет оглашать решения до 2 февраля 2018 года.

Ранее в МОКе опровергли запрет на использование флага России болельщиками на трибунах зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане.

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