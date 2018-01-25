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Трамп заявил, что не интересовался у главы ФБР, за кого тот голосовал

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Фото: Global Look Press/Cheriss May/ZUMAPRESS
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Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что он пытался узнать и.о. директора ФБР Эндрю Маккейба (занимал пост с мая по август 2017 года), за кого тот голосовал на президентских выборах в 2016 году.

«Я так не думаю. Нет, я не думаю, что я сделал это», — ответил глава государства на просьбы журналистов подтвердить распространенную СМИ информацию.

При этом Трамп указал, что не видит ничего необычного в этом вопросе, который он назвал «крайне несущественным», передает ТАСС.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что такой разговор между Трампом и Маккейбом был. Якобы беседа состоялась в мае прошлого года сразу после того, как американский лидер отправил в отставку главу бюро Джеймса Коми. По данным издания, Маккейб ответил Трампу, что не голосовал.

Президент США отправил Коми в отставку, указав, что не был удовлетворен его работой.

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