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Инженера морского КБ «Малахит» нашли мертвым в Петербурге

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Фото: РИА Новости/Виктория Виатрис
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Инженер морского конструкторского бюро «Малахит» в Санкт-Петербурге найден мертвым в своей квартире.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Об исчезновении 30-летнего мужчины в правоохранительные органы заявили его коллеги, по этому факту началась проверка.

Полицейские 23 января вскрыли квартиру в Петергофе, где проживал инженер.

«Пропавший мужчина был найден повешенным в своей квартире», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, погибший был инженером первой категории секретного морского бюро машиностроения «Малахит», которое является режимным объектом, занимается проектированием, строительством и испытаниями подводных лодок.

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