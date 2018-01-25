Инженера морского КБ «Малахит» нашли мертвым в Петербурге
Инженер морского конструкторского бюро «Малахит» в Санкт-Петербурге найден мертвым в своей квартире.
Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Об исчезновении 30-летнего мужчины в правоохранительные органы заявили его коллеги, по этому факту началась проверка.
Полицейские 23 января вскрыли квартиру в Петергофе, где проживал инженер.
«Пропавший мужчина был найден повешенным в своей квартире», — сказал собеседник агентства.
По словам источника, погибший был инженером первой категории секретного морского бюро машиностроения «Малахит», которое является режимным объектом, занимается проектированием, строительством и испытаниями подводных лодок.