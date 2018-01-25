Пушков назвал Совет Европы «площадкой для истерик» украинских политиков

Утверждения украинских политиков о возможности выхода страны из Совета Европы в случае восстановления полномочий российской делегации в ПАСЕ являются мелким шантажом, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

«Ни за что не уйдет, ибо потеряет важную площадку для истерик», — написал Пушков в Twitter.

Российская делегация в ПАСЕ была лишена основных полномочий в апреле 2014 года в связи с событиями на Украине.

Ранее 22 января Пушков ответил на заявление генсека СЕ Турбьёрна Ягланда о необходимости внесения Россией членских взносов и предложил переложить эту обязанность на Украину.