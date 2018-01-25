Подростку пришили ногу задом наперед в Северной Ирландии

В Северной Ирландии 15-летнему Тристину Стюарту, пережившему ампутацию ноги, пришили ступню на место колена, сообщает Mirror.

Молодой человек впервые почувствовал боли в ноге в 2014 году. Через два года у него диагностировали синовиальную саркому — злокачественную опухоль, которая поражает суставы верхних и нижних конечностей.

Врачи предложили не удалять подростку всю ногу, а отрезать лишь голень, после чего пришить на место потерянного колена повернутую задом наперед ступню. В таком случае голеностопный сустав смог бы заменить коленный и значительно упростить использование протеза.

«Какая разница, как выглядит нога. Я знал только, что хочу снова бегать, и знаю, что так и будет», — сказал на это подросток.

После продолжительного реабилитационного периода юноша может свободно ходить на протезе и тренируется, чтобы научиться бегать.

Ранее в январе французские хирурги успешно провели повторную операцию по трансплантации кожи лица. Пациент, чье имя не называется, несколько лет назад перенес аналогичное хирургическое вмешательство, однако биологический материал так и не прижился.