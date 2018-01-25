Путин заявил о продолжении поддержки исламского образования в России

Поддержка исламского образования в России через крупные государственные вузы будет продолжена, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы, безусловно, будем поддерживать дальше (исламское образование. — Ред.), <…> мы будем продолжать поддержку через крупные государственные вузы», — сказал глава государства на встрече с муфтиями и руководителями Болгарской исламской академии в Татарстане.

Президент также отметил важность духовного мусульманского образования среди молодежи, в среде которой много проблем и идей, порой деструктивных.

«Но с этими идеями, даже деструктивными, можно бороться только одним способом: с помощью других идей. Таких, которые продвигают и воспитывают в людях в Духовной академии, которая создана здесь, в других академиях и учебных заведениях <…> в Москве, и в Уфе, и на Кавказе», — цитирует Путина ТАСС.

Перед встречей с муфтиями президенту продемонстрировали макет Болгарской исламской академии, которая открылась 4 сентября 2017 года в городе Болгар (Татарстан). Студенты обучаются здесь по специальностям «Исламское право» и «Исламская мысль и вероучение».

Ранее 24 января Путин во время посещения первой уфимской соборной мечети положительно оценил рост числа мечетей в Башкирии и подготовку специалистов в сфере ислама.