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Смартфоны тысяч агентов ФБР подвержены сбою при скачивании данных

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Фото: Global Look Press/Jaap Arriens/ZUMAPRESS
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Сотовые телефоны тысяч сотрудников ФБР США подвержены сбою, который мешает скачиванию данных с этих устройств в накопители серверов бюро.

Сбой привел к потере смс-переписки двух агентов спецслужбы, один из которых был отстранен от участия в расследовании по поводу приписываемого Москве вмешательства в выборы в США, сообщает телеканал Fox News.

По оценке источников телеканала, дефект имеется в сотовых телефонах 10% сотрудников ФБР. Руководство бюро намерено провести экспертизу этих устройств с целью понять, насколько серьезна проблема.

О пропаже части смс-переписки, которую вели контрразведчик ФБР Питер Стржок и его коллега Лиза Пейдж, сообщил министр юстиции страны Джефф Сешнс. Согласно его заявлению, ФБР потеряло и не смогло предоставить конгрессу США переписку за пять месяцев.

В среду президент США Дональд Трамп обвинил компанию Samsung в исчезновении 50 тыс. смс-сообщений Стржока и Пейдж.

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