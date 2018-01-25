На севере Италии горит древнее аббатство

Пожар возник в древнем аббатстве Сакра ди Сан-Микеле в Пьемонте в Италии. Об этом в четверг, 25 декабря, передает агентство ANSA.

Сообщается, что пламя охватило крышу монастыря. На месте происшествия работают пожарные. Причины возгорания сейчас выясняются. Отмечается, что в здании в настоящий момент идет реконструкция.

Известно, что древний монастырь вдохновил писателя Умберто Эко на роман «Имя Розы». Аббатство, возведенное в XIII веке, до сих пор действует как религиозное учреждение. При нем также работает музей, пользующийся большой популярностью у туристов.

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