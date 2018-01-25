В Бразилии подтвердили обвинительный приговор экс-президенту

Три судьи регионального федерального суда Порту-Алегри подтвердили приговор экс-президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве, обвиняемому в коррупции. Об этом сообщает телеканал Globovision

Таким образом, Лула да Силва не сможет принять участие в выборах президента, которые состоятся в октябре 2018 года, так как суд запретил ему занимать государственные должности в течение 19 лет, передает «РИА Новости».

Лула да Силва в июле прошлого года был приговорен к 9,5 годам тюремного заключения. Всего против экс-президента было выдвинуто пять обвинений в коррупции. Его признали виновным в получении примерно $1,1 млн в виде взяток от строительной компании OAS.

По данным следствия, трехуровневую квартиру в курортном городе Гуаружа семье 72-летнего бывшего президента передала строительная компания OAS в рамках коррупционной схемы, связанной с государственным нефтегазовым гигантом Petrobras.

Портал iz.ru писал о том, что по данным соцопроса на сентябрь прошлого года Лула да Силва лидировал по популярности среди кандидатов, которые могут претендовать на пост главы государства на президентских выборах 2018 года.